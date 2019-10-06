قالت جيهان السادات "الابنة"، إنه برغم الذكرى العظيمة لانتصارات أكتوبر واليوم الجميل الذي تعتز به مصر وشعبها، إلا أنه يوم مؤثر وصعب بكل تأكيد بسبب رحيل والدها أثناء حضوره احتفالات أكتوبر عام 1981، لافتة أن 6 أكتوبر يوم فخر لمصر وجيشها وشعبها.

وأضافت جيهان السادات، لـ"الوطن"، أن انتصار أكتوبر كان حلم الزعيم الراحل فهو كان يأمل دائمًا في تحقيق النصر واسترداد الأرض، وهو ما حدث بفضل الله وقواتنا المسلحة، مشيرة إلى أن الجيش المصري، أحسن جيش في العالم، فهم الأهل والأقارب ومنهم كل بيت في مصر.

وتابعت: "ربنا يحفظ مصر وجنودها وجيشها وشرطتها، مؤكدة أن مصر بكل تأكيد ستنتصر على الإرهاب، ومهما طال الوقت سننتصر على الإرهاب.

وتواجدت اليوم، أسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وعدد من المواطنين عند النصب التذكاري، لقراءة الفاتحة ووضع أكاليل الزهور على قبر الزعيم، في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد