وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء المحافظة، احتفالا بالذكرى السادسة والأربعين للعبور العظيم والانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومندوب الجيش الثاني الميداني، والعقيد محمد واصف المستشار العسكري ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتواجد عدد من المواطنين وبراعم الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة، رافعين أعلام مصر، وأذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة وسيارات الأحياء الأغاني الوطنية بشوارع المدينة.

وهنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الباسلة.

وأكد أن انتصار أكتوبر سيظل يوم خالد في تاريخنا الوطني، ومبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، الذين شهد لهم العالم بأن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية العالمية.