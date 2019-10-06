أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها البالغة بمناسبة أعياد نصر أكتوبر المجيد.

وكتبت ليلى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "النهارده ذكرى أحلى أيام مصر.. يوم نصر 6 أكتوبر العظيم اللي رجع لينا فيه كرامتنا ورفع راسنا في العالم كله.. تحية من القلب لجنودنا البواسل وأرواح شهداؤنا الأبرار، ولروح صاحب قرار العبور بطل الحرب والسلام".

وتمر اليوم الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمكن من خلالها الجيش المصري، خلال هذه الحرب بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء.