أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي عن الدورة الثانية لجائزة آدم حنين لفن النحت، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة في تحفيز النحاتين الشباب في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.

ويشترط في المتقدمين الآتي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة على 40 عامًا.

2- ألا يكون العمل المقدم قد حصل على جوائز أخرى.

3- لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل.

4- ألا يزيد حجم العمل على نصف متر مكعب.

5- آخر موعد لاستقبال الصور الفوتوغرافية للأعمال المشاركة 15 نوفمبر 2019.

جوائز المسابقة

- الجائزة الأولى: 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية: منحة مجانية للإقامة لمدة أسبوعين والعمل بأتيليه الفنان آدم حنين وتحت إشرافه، إضافة إلى 10 آلاف جنيه.

- الجائزة الثالثة: تقديرية، إضافة إلى 5 آلاف جنيه.

وتعرض الأعمال التي تخطت المرحلة الأولى من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز في 31 مارس 2020 بمركز الهناجر للفنون

وللاستفسار وإرسال البيانات والصور الفوتوغرافية عبر البريد الإلكتروني:

award@adamheneinmuseum.com.