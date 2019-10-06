قال عمرو موسي، وزير الخارجية الأسبق، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني، فهو يوم سعادة وفخار لمصر والمصريين والعرب أجمعين، مشيرا إلي أن الأداء العسكري كان عظيم، وساندته سياسة تتميز بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية، مع رصانة إعلامية استثنائية، شكلت جميعاً موقفاً وطنياً مهيباً استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.

وتابع" موسي": "الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني، ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة لملف الحياة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وهو ماعلينا أن ننجح فيه، لا بديل عن ذلك، فنصر أكتوبر لا يصح أن يقف وحده!".