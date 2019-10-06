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بيومي: دور مصر خلال حرب أكتوبر يكمن في توظيف أسلحتها بشكل كامل

بيومي: دور مصر خلال حرب أكتوبر يكمن في توظيف أسلحتها بشكل كامل

محمد فراج عن "الممر": يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي عن أبطال مصريين

محمد فراج عن "الممر": يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي عن أبطال مصريين

أفريقية النواب: مستعدون للتصعيد السياسي والدبلوماسي بشأن ملف سد النهضة

أفريقية النواب: مستعدون للتصعيد السياسي والدبلوماسي بشأن ملف سد النهضة

كيف تحتسب الحكومة الحد الأدني للأجور بداية من يوليو الماضي؟

كيف تحتسب الحكومة الحد الأدني للأجور بداية من يوليو الماضي؟

إقبال كثيف من أعضاء الروتاري على معرض "المشغولات السيناوية"

إقبال كثيف من أعضاء الروتاري على معرض "المشغولات السيناوية"

"نوعية كفر الشيخ" تنظم مؤتمرها العلمي الثاني غدا

"نوعية كفر الشيخ" تنظم مؤتمرها العلمي الثاني غدا

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إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

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