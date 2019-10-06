أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا بشأن تفاصيل مواعيد عرض فيلم "الممر" على قنوات "ON E" و"dmc" والتليفزيون المصري، اليوم الأحد، في ضوء الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.

وقالت "المتحدة"، في بيانٍ صادر عنها، إن مواعيد عرض فيلم "الممر" المتفق عليها تبدأ بالعرض علي القناة الاولي الأرضية، اليوم، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وأيضًا اليوم على قناة "ON E" في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يُعرض يوم الخميس العاشر من أكتوبر على قناة "dmc" في تمام الساعة الـ11 مساءً كما تقوم القناة الفضائية المصرية بعرض الفيلم يوم الجمعة الحادي عشر من أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتابعت بأن الشركة راعت بالتنسيق مع القنوات الفضائية والهيئة الوطنية للإعلام، بأن تتنوع مواعيد العرض لتناسب المواعيد المختلفة لأفراد الأسرة المصرية، بخلاف توافر الفيلم طوال العام علي المنصة الرقمية واتش ات وإمكانية مشاهدته دائمًا.