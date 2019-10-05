يعرض المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فيلم "الممر" في السابعة مساء الإثنين 7 أكتوبر على المسرح الكبير بالأوبرا، ويعقبه ندوة للحوار مع صناعه ومبدعيه تقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

يدور الفيلم حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل كما يناقش المرحلة الزمنية اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب.

فيلم الممر حقق نجاحًا كبيرا منذ بدء عرضه وقام ببطولته عدد من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، ومحمد فراج .