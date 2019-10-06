هنأ الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وكتب "حلمي"، "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل، الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعي لبنائه".

واستشهد "حلمي" خلال تهنئته ببيت شعري لأمير الشعراء أحمد شوقي، قال: "اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي".

وتمر اليوم الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمكن خلالها الجيش المصري، بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء.