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محافظة كفر الشيخ تبحث شكوى مدرسة بـ"شبراطو"..وتحيل 10 أطباء وموظفين للتحقيق

محافظة كفر الشيخ تبحث شكوى مدرسة بـ"شبراطو"..وتحيل 10 أطباء وموظفين للتحقيق

بالصور.. سائحون يشاركون المصريين الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة

بالصور.. سائحون يشاركون المصريين الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة

مهلة 72 ساعة لحل مشكلة القمامة وطفح الصرف الصحي في البرلس

مهلة 72 ساعة لحل مشكلة القمامة وطفح الصرف الصحي في البرلس

خالد الصاوي يهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر: صباح النصر والحرية

خالد الصاوي يهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر: صباح النصر والحرية

"النيل للأقطان" تفوض "الصيفي" للتسوية.. ومصادر: تقييم أراضيها خلال أيام

"النيل للأقطان" تفوض "الصيفي" للتسوية.. ومصادر: تقييم أراضيها خلال أيام

دبلوماسي سابق: الممارسات التركية في شرق المتوسط "بلطجة"

دبلوماسي سابق: الممارسات التركية في شرق المتوسط "بلطجة"

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عقوبات تنتظر المتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور.. اعرفها

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

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