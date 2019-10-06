علق الفنان محمد فراج، على احتفال مصر بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد، وعرض فيلم "الممر" للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، ونشر "فراج" صورة سيلفي له مع فريق عمل فيلم الممر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وكتب فراج على الصورة: "صحيح 46 سنة فاتوا على حرب أكتوبر، لكن لما ابتديت تصوير الممر حسيت إن العمر رجع بيا الـ 46 سنة دول، حسيت أنا وكل كاست الفيلم اللي قدام الكاميرا، اللي وراها إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهة، صحيح أنا ماكنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إداني فرصة إني أعيش جزء صغير قوي منها في الفيلم، وكان شرف كبير ليا إني أساهم ولو بجزء صغير في توثيق العمل البطولي ده وتسجيله في تاريخ السينما المصرية".

وأضاف فراج: "يارب كل سنة نشوف ممر جديد، يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي حكايات مشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين، اللى استشهد منهم واللي عايش لحد دلوقتي، حكايات لازم تتحكي وتوصل للناس وخصوصا للأجيال اللي جاية علشان إحنا عندنا حكايات كتير قوي، اللهم ارحم شهداء مصر واحفظ مصر وجنودها".