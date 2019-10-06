تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم، من القبض على صياد، لاتهامه في واقعة التعدي على طاقم التمريض الخاص بأحد المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاعتداء على طاقم التمريض الخاص بأحد المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد المتهم بقسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج، على إثر إصابته بجرح باليد اليمنى حدثت مشادة كلامية بينه وطاقم التمريض، ظنا منه بتأخر تقديم الرعاية الطبية له، فحاول التعدي عليهم دون حدوث إصابات أو تلفيات، ولم تبلغ إدارة المستشفى عن الواقعة.

وبسؤال أحد مسؤولى المستشفى أقر بصحة الواقعة، وأكد قيام المتهم بإحداث حالة من الهياج، والتعدي بالقول على العاملين بالمستشفى ممسكاً بعصا حديدية، وجرى السيطرة عليه بمعرفة أفراد الأمن بالمستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد تحديده، وتبين سابقة اتهامه في 10 قضايا "ضرب وسلاح".