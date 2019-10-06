احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد ميلاد الشيف علاء الشربيني، مُقدم برنامج "أحلى أكلة" عبر قناة "ON E"، مساء أمس السبت، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم قائمة الفنانين، صلاح عبد الله، ومحمد عادل إمام، ومصطفى خاطر، وسليمان عيد، ومحمود البزاوي، ومحمد عبد الرحمن، وخالد أنور، وأيمن بهجت قمر، وأحمد رزق ومحمد أنور وطاهر أبو ليلة.

ونشر مصطفى خاطر، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هامش الاحتفال، بعيد ميلاد علاء الشربيني، مُعلقًا عليه: "كل سنة وأنت طيب يا علاء كان يوم تحفة ودايمًا مجمعنا"، متابعًا: "أنا مبحبش الفقرة التانية من أغنية عيد الميلاد اللي هيا يلا حالا بالا بالا فكنت بقولهم مش عاوز أقولها وخلوني أقولها بالعافية.. بس يلا كله يهون علشان خاطر لولو".