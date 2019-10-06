عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وأبدى الملك سلمان، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان بدوام الاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة من السودان، وحرصها على أمنه واستقراره، وعقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان ورئيس الوزراء السوداني، توجها في وقت سابق، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يوما واحدا، بدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان في وداع البرهان وحمدوك بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق الركن شمس الدين كباشي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالسودان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط"، اليوم.

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضافت أن الرياض ستعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة.

من جهتها، أكدت الخرطوم دعمها للسعودية في المحافل الدولية وتهيئة بيئة للاستثمار إضافة إلى التوسع الزراعي.