صرح الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، بنجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس.

وأكد السبكي أن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عام في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له، والتي أجريت أمس، بواسطة فريق من اكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب، مؤكدا أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

الجدير بالذكر أن مستشفى النصر سبق لها النجاح في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوي للقلب، كما أن المستشفى تتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وتسعى منظومة التأمين الصحي الشامل لجعل مستشفى النصر ببورسعيد مركز طبي شامل لجراحات القلب للأطفال في إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال في المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.