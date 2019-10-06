أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 مستشفيات و18 وحدة طب أسرة ببورسعيد، مشيرة إلى أن باقي المنشآت الطبية الأخرى تقدمت للتسجيل طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً خلال مدة زمنية قليلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم، حول تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد بمنى الهيئات.

وشددت وزارة الصحة، في بيانها، على ضرورة متابعة تطبيق نظام الإحالة، وبما لا يؤثر على معدلات التردد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك عن طريق التنسيق وتحديد مواعيد للمرضى، واستخدام الأسلوب العلمي لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الفريق الطبي لصالح المرضى.

ووجهت وزارة الصحة، بضرورة أن يقدم جميع الأطباء والصيادلة العاملين بالمنظومة بتقديم بحوثاً علمية، مما يعزز من استراتيجية التعليم الطبي المهني المستمر ويعود بالنفع على متلقي الخدمة، مشيرةً إلى ضرورة تطبيق أسلوب علمي موحد خلال تطبيق استراتيجية التعليم الطبي المهني وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وبينت إن المنظومة الجديدة تهتم بقياس رضا المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدم لهم عن طريق استخدام التكنولوجيا وأجهزة التقييم الذكية، حيث تجاوزت معدلات الرضا فى عدد من المنشآت الطبية حتى الآن نسبة 98%.

فيما وجه اللواء عادل الغضبان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمنظومة الجديدة، مشيداً بمجهودات وزيرة الصحة، في إنجاح المنظومة، لافتاً إلى أنه قد أجريت له عملية جراحية بمستشفيات المنظومة، مؤكداً تلقيه أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية.