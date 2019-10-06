جهود أمنية للعثور على قاتلي سائق بالخانكة: رفض سرقة التوك التوك فذبحوه

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل سائق "توك توك" على أيدي مجهولين بالخانكة، إذ استدرج الجناة المجني عليه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتلوه وسرقوا مركبة "توك توك" يعمل عليها.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة "س.ط"، سائق "توك توك" جثة هامدة وبها ذبح في الرقبة.

أخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المجني علية يعمل سائق على مركبة "توك توك"، وأن مجهولين استدرجوه بحجة توصيلهم لمدينة الخانكة، وقتلوه لاعتراضه ومحاولته منعهم من سرقة مركبته.

شًكّل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والمتعاملين معه، وجارٍ تحديد المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.