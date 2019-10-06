تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار"نور حياة" بالمدارس الابتدائية في القليوبية، غدا الأحد، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها صندوق صندوق "تحيا مصر" في العاشر من فبراير الماضي.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القليوبية والمشرف العام على أعمال التنفيذ للمبادرة بمدارس المحافظة، إن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى بالمحافظة 2303 طالبا وطالبة بمدرستي بن خلدون الابتدائية والإمام محمد عبده الابتدائية بإدارة بنها التعليمية.

وأشار تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لحوالي 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 4 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.

وقال إن إحصاءات المبادرة كشفت أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

ورصد صندوق "تحيا مصر" مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لحوالي مليوني مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وفتح الصندوق حسابا خاصا، لاستقبال المساهمات في مبادرة "نور حياة" رقم "037037- مبادرة نور حياة"، كما يستقبل كل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.