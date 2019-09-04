استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بمكتبه وفد صندوق تحيا مصر للتنسيق في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "نور الحياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وقال شادي سالم نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض ضعف الإبصار مجانية بدءا من الكشف وحتى تركيب النظارات بهدف التيسير على المواطنين والتخفيف عنهم، موضحا أن المبادرة ستبدأ بمحافظة مطروح بتسيير قوافل يوم 19 سبتمبر الجاري للكشف على المواطنين، من خلال توافر جميع الأجهزة والمعدات الطبية فى مجال الرمد والكشف على العيون، وبالتنسيق مع المستشفيات العسكرية لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها.

ووجه المحافظ بتيسير جميع إجراءات المبادرة وتذليل جميع العقبات مع الوصول إلى جميع المواطنين خاصة في أقصى التجمعات مع تيسير أتوبيسات لنقل المواطنين من التجمعات البعيدة، والتجهيز الإداري لمواقع المبادرة، مع تعاون جميع أجهزة المحافظة خاصة مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بجامعة مطروح، وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح المبادرة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لهم خاصة فى مجال العيون والإبصار.