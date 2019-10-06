تقدم "الوطن" خدمة توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يومي الاثنين والأربعاء ومائل الحرارة يوم الثلاثاء.

يكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء الأحد، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب البلاد الاثنين والثلاثاء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

طقس الاثنين 7 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 8 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

طقس الأربعاء 9 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.