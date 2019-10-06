أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية مساء اليوم، ودعى أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل، وكانت الهيئة العليا المستقلة أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة بلغت 23.5%.

ويتنافس في تلك الانتخابات نحو 15 ألف مرشّح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبه، أشار عضو بعثة الاتحاد الأوروبي، فابيو ماكسيمو كاستلو، إلى برصد مخالفة لاستمالة الناخبين في قفصة، وحوالي 350 خرقا للصمت الانتخابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا بحضور المرأة في رئاسة وعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع.

وفي سياق آخر، أكد كاستلو، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، مساء اليوم، أن المحكمة الابتدائية رفضت طلب بعثة الاتحاد الأوروبي لقاء المرشح نبيل القروي دون توضيح الأسباب، وطالبت البعثة بالحصول على توضيح بخصوص سبب الرفض.