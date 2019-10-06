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إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة بـ غيبوبة بعد تناول "البيبسي" في بريطانيا

إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة بـ غيبوبة بعد تناول "البيبسي" في بريطانيا

"تجارية الفيوم": انخفاض سعر البنزين 25 قرشا يرسخ ثقافة جديدة في السوق

"تجارية الفيوم": انخفاض سعر البنزين 25 قرشا يرسخ ثقافة جديدة في السوق

انطلاق التدريب البحري المشترك السعودي البحريني "جسر- 20"

انطلاق التدريب البحري المشترك السعودي البحريني "جسر- 20"

3 أعطال يجب إصلاحها داخل توكيل السيارة

3 أعطال يجب إصلاحها داخل توكيل السيارة

عفت السادات: 6 أكتوبر يوم عزة وفخر لأي مصري

عفت السادات: 6 أكتوبر يوم عزة وفخر لأي مصري

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