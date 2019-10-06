أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، اليوم، ضرورة الانتباه والحرص على علاقات لبنان بالدول العربية والتي وقفت إلى جانبه في كافة المراحل، محذرا من سلبيات التعرض لهذه الدول الشقيقة خدمة لمحاور إقليمية تعمل على تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط.

وأشار خلال استقباله سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى دور المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب لبنان وجيشه، معربا عن أمله في أن تعيد قيادة المملكة النظر في قرار تجميد الهبة التي كانت قد سبق وقدمتها للقوات المسلحة اللبنانية قبل نهاية ولايته الرئاسية عام 2014 .

وفي سياق آخر، أثنى الرئيس اللبناني السابق، خلال استقباله سفير الإمارات لدى لبنان حمد الشامسي، على الدور الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم لبنان والدول العربية.