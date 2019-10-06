عززت تركيا انتشارها العسكري على الحدود مع شمال سوريا بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وذكرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، اليوم، أن عدد الدوريات العسكرية التركية على الحدود بواسطة آليات مدرعة "ازداد" في بلدة أكشاكالي الحدودية.

وأوردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مساء أمس السبت أن تسع شاحنات تقل آليات مدرعة، إضافة إلى حافلة تقل عسكريين، وصلت إلى أكشاكالي في محافظة شانلي أورفا، موضحة أن الهدف هو تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة أصلا على الحدود مع سوريا، من دون أن تربط بين هذه التعزيزات والتحذيرات التي وجهها أردوغان السبت، مؤكدا أن الهجوم التركي يمكن أن يبدأ "اليوم أو غدا".

وتقع اكشاكالي قبالة مدينة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها قوات "سوريا الديموقراطية" في عام 2015، وطردت تنظيم "داعش" الإرهابي منها، وأكدت السلطات الكردية في اغسطس الماضي أن قواتها بدأت الانسحاب من تل ابيض.

وتوافقت الولايات المتحدة وتركيا في أغسطس الماضي على إقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد من الحدود مع تركيا، لكن أنقرة شكت مرارا إزاء التباطؤ في إقامة هذه المنطقة.