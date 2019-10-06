لم تتوقف الانتهاكات التركية على الأراضي السورية حتى الآن منذ بداية الأزمة السورية، حيث تواصل قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكاتها بحق سوريا، واجتاحت أكثر من مدينة ونفذت عمليات عسكرية ضد الأكراد بعفرين في انتهاك واضح لسيادة دمشق، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

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وأوضح التقرير، أن هناك منظمات دولية وحقوقية اتهمت أردوغان باستغلال الأوضاع في سوريا لتحقيق مصالح شخصية وسياسية وعسكرية وعقد طوال الأزمة السورية صفقات مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي كان أبرزها نقل النفط السوري داخل تركيا.

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من ناحية أخرى، دعت قوات سوريا الديمقراطية، المجتمع الدولي إلى التدخل، لمنع تركيا من شن هجوم على مناطق سيطرتهم، وهددت بأنها ستحول أي هجوم تركي إلى حرب شاملة، حيث طالبت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في بيان لها المجتمع الدولي، بكل مؤسساته، بالضغط على تركيا لمنعها من القيام بأي عدوان يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

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جاء ذلك ردا على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بتنفيذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات تستهدف المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.