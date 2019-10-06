أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مراكز المنصورة وشربين والسنبلاوين وميت سلسيل، بإجمالي 1000 طن نُقلت إلى المقلب العمومي.

وقالت سوسن مجاهد، رئيس مركز المنصورة، إنه تم رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران وحوض ابن زيد ورفع 6 أطنان قمامة، كما تم رفع المخلفات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز ونقل 195طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب، كما تمكنت من فك أعمدة الدور الثالث بقرية شاوة لتجاوز قيود الارتفاع، وتركيب محول إنارة عامة للطريق وصيانة أعمدة وخلايا الإنارة على طريق سندوب السنبلاوين.

وتابع المحاسب السيد صبح، رئيس مركز السنبلاوين، رفع الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإبعاد الباعة الجائلين بمناطق مزلقان الحوال، وميدان القنطرة وشارع مصطفى كامل، ومتابعة توسعة طريق طنبول ميت غراب ومسح شارع داير الناحية، كما تم نقل 150 طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب.

وفي مركز شربين، قال المحاسب محمد أبوالعنين، رئيس المركز، إنه في الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج تم رفع تجمعات قمامة بالقرية ونقل 65 طنا إلى المقلب العمومى بقلابشو، وفي الوحدة المحلية لقرية الحصص تم رفع القمامة بنطاق الوحدة المحلية ونقل 76 طنا.

وفي الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم تم تمهيد طريق الشط ومدخل كفر الأطرش وشارع مدرسة المستقبل بأبوزاهر وتجهيزهم تمهيدا لفرد السن والبدء في عملية الرصف، وفرد سن بمدخل أبو جلال ابتداء من المسجد الكبير باتجاه الوحدة المحلية تمهيدا لعملية الرصف.