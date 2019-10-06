قالت فاطمة أمالي، مصممة إكسسوارات من مخلفات النخيل، إنها استعانت بمؤسسة "الجسر المصري" في أسوان لتتدرب مع مجموعة من السيدات للعمل في مختلف الحرف اليدوية.

وأضافت "أمالي" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها تلقت تدريبها في إعادة تدوير مخلفات النخيل وتحويلها إلى إكسسوارات وديكورات خشبية، موضحة أنها تلقت تدريبها لمدة 3 أشهر من خلال رجل يدعى "عم فضل"، وهو صاحب الفضل عليها وعلى غيرها ممن امتهنوا تلك الحرفة كونه من وضع الأسس الخاصة بتدوير مخلفات النخيل وصنع إكسسوارات وديكورات خشبية بها.

وأكدت مصممة إكسسوارات من مخلفات النخيل، أن "النحت على الكورناف" لا يقوم به أي شخص في مصر سوى "عم فضل"، ورجل آخر في منطقة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن تلك الأعمال والحرف اليدوية نادرة للغاية: "قالنا في بداية التدريب الموضوع صعب عليكوا.. بس قولناله إحنا حابينها وعايزين نتعلمها، وكانت بالنسبالنا تحدي ونجحنا".