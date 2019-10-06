احتفلت الجالية المصرية في برلين، أمام السفارة المصرية هناك، بذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر المجيد، وتجمع العشرات من الجالية المصرية رفقة أبنائهم، أمام السفارة، حاملين الأعلام، ووزعوا الحلوى على المارة، وسط هتافات: "تحيا مصر" وترديد الأغاني الوطنية الحماسية، فيما تجمع الألمان والمارة والتقاطوا الصور التذكارية.

وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في برلين، إن المحتفلين جاؤوا ليعبروا عن الفخر والاعتزاز بهذا النصر العظيم الذي تحقق، والترحم على الشهداء وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، موضحا أن الاحتفال أمام السفارة جاء للتعبير عن دعم الجميع للدولة المصرية الحكومة، جيشا وشرطة، وكذلك للتعبير عن وقوف المصريين بالخارج إلى جانب الشعب بالداخل، ومساندهم في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.