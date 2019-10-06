عقد قطاع السجون، لجانًا، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي "الإفراج بالعفو" عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، ممن ينطبق عليهم شروطه.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي "الإفراج الشرطي" لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتى ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي، والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في مدارج المجتمع.