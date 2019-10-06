قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد صنيعة المخابرات البريطانية حسبما أكدته وثائق سرية تكشف استغلال بريطانيا اسم الإخوان المسلمين لشن حرب نفسية ضروس عنيفة على الدولة المصرية وزعيمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والجيش المصري، حيث إن بريطانيا روجت منشورات تحمل كل ما هو ضد الرئيس عبد الناصر والدولة المصرية من خلال الإخوان، وحاولت الترويج أن عبد الناصر يهودي وكافر وضد الدين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذه الوثائق تاريخية فضحت وكشف الإخوان وأكدت أنهم صنيعة بريطانية لتعكير مزاج الشعب المصري، مضيفًا: "ما أشبه الليلة بالبارحة، الآن يحاولون إلهاء المواطن المصري عن حقيقة ما يحدث، والعمل على ضرب الثقة بين الجيش والرئيس، والرئيس والشعب في مقتل، وقد حمل الإخوان هذا التكليف وقاموا بأدائه على أكمل وجه في عهد عبد الناصر، والسادات".

ووجه رسالة لمن وصفهم بنعاج الإخوان في كل مكان والمتعاطفين معهم، قال خلالها: "أنتم لا تساندون جماعة دينية، وإنما جماعة مارقة تتحدث باسم الدين لتحقيق مصالح أجهزة مخابراتية".

وأشار إلى أن فضائية "الجزيرة" القطرية اليوم، تكشف عن وجهها القبيح، وتتحدث عن أن الجيوش العربية حققت انتصارات وتم تحرير شريط ضيق وجزء من الجولان بعد احتلالهم عام 1967، خلال احتفال إسرائيل بعيد الغفران، معقبًا: "لو متحدث الجيش الإسرائيلي يتكسف يقول كدا، أو ربما يكون رئيس الموساد اللي كاتب هذه التغريدة التي تحاول بها فضائية الجزيرة التقليل من شأن نصر أكتوبر".