استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز أردنيين إثنين منذ أكثر من شهر، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان إن الوزارة استدعت القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان و"كررت طلبها بسرعة الإفراج عن المواطنة هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي".

وأضاف "القضاة": "أنه إلى حين تحقق ذلك طالبت (الوزارة) بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما"، مشيرا إلى أن "الوزارة والسفارة (الأردنية) في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في 10سبتمبر الماضي سفير إسرائيل في عمان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبدالباقي ومرعي بعدما اعتقلتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين، وقالت عمان إن هبة عبدالباقي اعتقلت في 20 أغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي فتم اعتقاله في الثاني من سبتمبر، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ العام 1994.