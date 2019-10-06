مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض التعليق على استجواب ضباطه لنائبة روسية

رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم، التعليق على واقعة استجواب ضباطه للنائبة الروسية إينجا يوماشيفا في مطار في نيويورك، وقال مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "ليس لدينا أية تعليقات".

وكان السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف قال أمس السبت إن النائبة الروسية يوماشيفا التي وصلت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في منتدى فورت روس للحوار احتُجزت في مطار في نيويورك بواسطة ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي استجوبوها لمدة ساعة، مضيفا وأن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الواقعة.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت وزارة الخارجية الروسية احتجاجا إلى السلطات الأمريكية، واصفة هذا التصرف بأنه خطوة عدائية جديدة.