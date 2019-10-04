موسكو تستدعي السفير الإيراني لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، السفير الإيراني لدى موسكو مهدي صانعي، لتقديم إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية صحفية روسية في طهران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "فيما يتعلق بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا يوزيك) تم استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع بحق المواطنة الروسية".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جاننكو، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.