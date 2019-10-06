الشرطة الباكستانية تمنع مسيرة تأييد كشمير من الوصول لخط المراقبة

منعت قوات الشرطة الباكستانية اليوم المشاركين فى مسيرة حاشدة لتأييد سكان كشمير المحاصرين من جانب السلطات الهندية من الوصول لخط المراقبة الفاصل بين الشطرين الهندي والباكستاني من كشمير، وذلك تحسبا لقيام القوات الهندية بإطلاق النار عليهم.

وذكرت شبكة "إيه بى سي نيوز" الأمريكية أن قوات الشرطة الباكستانية نشرت أعدادا كبيرة من أفرادها ووضعت حاويات شحن لمنع المشاركين في المسيرة من أنصار "جبهة تحرير جامو وكشمير" من اجتياز الحدود لمساعدة الكشميرين الذين يعيشون في ظل القمع الهندي، فيما قال زعيم الجبهة عبدالحميد بوت، إن أنصاره سيبدأون اعتصاما لن ينتهي إلا بعد رفع الحصار المفروض من جانب الهند على كشمير.

وعلى صعيد متصل، نظم أنصار حزب "الجماعة الإسلامية" مظاهرة ضخمة في مدينة لاهور شرق باكستان احتجاجا على الأوضاع في كشمير.

وكان أنصار جبهة تحرير جامو وكشمير، التي تسعى لاستقلال كشمير عن الهند وباكستان على السواء، قد بدأوا هذه المسيرة الجمعة الماضية تحت شعار: "مسيرة الحرية"، وذلك على غرار المسيرات التي دأبت الجبهة على تنظيمها لعبور الحدود على مدار العقود الثلاثة الماضية والتي أسفرت إحداها عن وقوع أعمال عنف عام 1992.