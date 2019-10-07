قدم الفنان محمد صبحي الشكر للإعلامي عمرو أديب لما وصفه بـ"كفاحه خلال الفترة الماضية في معركة ألعن من العبور".

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه ولد في حرب 1948، مشيرًا إلى أنه كان في المرحلة الابتدائية أثناء العدوان الثلاثي، وفي المرحلة الإعدادية عندما اندلعت حرب اليمن، وأنهى المرحلة الثانوية أثناء حرب 1967، وتزوج إبان حرب أكتوبر 1973.

وأشار صبحي، إلى أنه تزوج في السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أنه ألغى حفل زفافه بسبب العبور وتأجل ليوم 13 نوفمبر 1973، وأن أول حفيدة له جاءت مع حرب الخليج.

وحكى صبحي قصة بناء السد العالي وتحدي المصريين، مطالبا التعليم بأن يهتم بشرح التاريخ للنشء ليعرفوا الحاضر ويتنبأوا بالمستقبل.

وأكد صبحي أنه بعد عام 1973 حدثت ثورة فنية في مصر وحدثت نهضة فنية حقيقية يعيبها عدم التأريخ لهذه الحرب.