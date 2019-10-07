شهد مقتل وإصابة 9.. تفاصيل حادث إطلاق النار في ولاية كانساس الأمريكية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، بعد دخول 2 من المشتبه فيهم إلى حانة، في مدينة كانساس سيتي بولاية كنساس، أمس الأحد، وأطلقوا النار، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.

وتلقت الشرطة الأمريكية، مكالمة من رقم الطوارئ 911، بشأن وقوع الحادث.

وتعتقد السلطات أنه قد يكون هناك شخصين مشتبه بهما دخلا إلى الحانة وبدءآ في إطلاق النار، بناءً على أقوال الشهود.

وتتراجع الشرطة، كاميرات المراقبة المحيطة، بمكان الحادث، في محاولة للتوصل إلى الجناة.

وقال "توماسيتش" أحد أفراد الشرطة: "تباينت القصص كثيرًا داخل الحانة، ونحن نحاول الفصل بين القصص، ومعرفة الصادقين من المبالغين قليلا".

وأضاف: "إن الأشخاص الأربعة الذين لقوا مصرعهم، هم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين منتصف العشرينيات وحتى أواخر الخمسينيات"، ولم تحددهم السلطات أكثر من ذلك، وفقا لـ"nbc news".

ونقل 5 مصابين إلى المستشفيات المحلية، وهم في حالة مستقرة، وقالت الشرطة إنهم ليس لديهم أي سبب للاعتقاد بأن حادث إطلاق النار كان بدوافع عنصرية، وأنه يبدو أنه حادثا فرديا، وربما يتعلق بشجار وقع في وقت سابق داخل الحانة.

فيما أوضحت الشرطة، أن السلاح المستخدم في الحادث كان مسدسا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، في تغريدة على "تويتر" إن "اثنين من القتلى هما مكسيكيان"، بحسب "سكاي نيوز".