قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة عن أمس، على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 28 لـ29 درجة، وفي القاهرة 32، وعلى محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء 33 لـ34.

وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار رعدية كثيفة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين أنّ حالة البحر المتوسط معتدلة لممارسة الأنشطة البحرية، إذ يصل ارتفاع الموج إلى متر ونصف المتر، وتنشط الرياح على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.