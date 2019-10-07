سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 أكتوبر الحالي.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل بلوم والإسكندرية والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.