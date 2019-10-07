ضبط 1.3 طن فسيخ فاسد داخل مخزن بإدكو

واصلت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، حملاتها اليومية، للتصدي لتداول وبيع الأسماك الفاسدة والفسيخ منتهى الصلاحية في الأسواق ولدى محلات بيع الأسماك وتمكنت حملة مكبرة، اليوم، من ضبط 1350 كيلو فسيخ "1.3 طن" غير صالح للاستخدام الآدمي، داخل مخزن لتمليح الأسماك بمدينة إدكو.

وقال المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزاره التموين، إن معلومات وردت تفيد قيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الأسماك النافقة داخل مخزن بمدينة إدكو، وتمليحها لتوزيعها على المواطنين، من أجل الربح غير المشروع وكون الأسماك غير صالحة، وجرى التنسيق مع العميد وجدى الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، وشكلت حملة مكبرة، داهمت مخزنا لتمليح الأسماك بمدينة إدكو، وتم ضبط كمية قدرها 1350 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بإعدام كامل الكمية بمقلب قمامة إدكو.

وتمكنت الحملة، من ضبط شيكارتي دقيق بلدي مدعم بأحد مخازن الأعلاف في إدكو، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.