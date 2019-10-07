صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة بدر بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وفر عدداً من وسائل النقل الداخلية والخارجية، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، من أجل تسهيل الحركة من وإلى المدينة، وذلك في إطار جهود أجهزة المدن الجديدة لتوفير وسائل النقل، من أجل زيادة عوامل جذب السكان، وزيادة نسبة الإشغال بتلك المدن.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تقرر تشغيل الأتوبيسات الخاصة بمجلس الأمناء بالمجان، في خطين بالمسارات التالية (خط1 - الموقف الرئيسي – الخزان - مركز الشباب - سنترال الحي الثاني - يافطة ابني بيتك - ميدان عرابي - ميدان الهرم)، و(خط 2 – الموقف الخزان - بنك مصر - شارع الكولدير - نجيب محفوظ - محطة الثالثة حي ثالث - المدرسة الفندقية).

وأضاف أنه تقرر أيضاً توفير أتوبيسات سعة 26 راكبا بالمسارات الطبيعية من موقف السلام لمدينة بدر، بجانب تنظيم حملات أمنية مكثفة لضبط المواقف والسيارات، موضحاً أن جهاز المدينة يهيب بالسكان عدم دفع أي أجرة خلاف الأجرة المقررة، وفي حالة مخالفة السائق لخط السير المحدد سيتم نقل المواطنين مجانا لأماكنهم وفقا للخطوط المقررة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه وبالتعاون مع السوبر جيت، تم زيادة عدد الخطوط التابعة للسوبر جيت لتصبح (المنيا – أسيوط – سوهاج – ملوي – جرجا – قنا – الأقصر)، الخميس من كل أسبوع، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لجعلها محطة مركزية للنقل من وإلى المحافظات المختلفة.