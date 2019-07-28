أجرى المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المرافق والمستجدات بالمنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها عبدالرحمن عبدالفتاح رئيس مجلس الأمناء ومسؤولي جهاز المدينة والمنطقة الصناعية.

وقال رئيس الجهاز: "جار حاليا تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة إنجاز نحو 90%، مشيرا إلى أنّ المنطقة الصناعية بالمدينة على مساحة 800 فدان، وتضم صناعات مختلفة بينها صناعة الغزل والنسيج والمواد الغذائية وغير ذلك، ومقسمة إلى 3 مراحل، وتم تسليم المرحلة الثالثة بنظام نقل الأصول إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز أنّ لجنة من إدارة البيئة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، أجرت جولة على عدد من المصانع بالمدينة، لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي وتحليلها، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة، وللتأكد من مطابقتها لقوانين الصرف الصناعي.