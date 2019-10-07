الشهاوي: القوات المسلحة تعمل بروح أكتوبر في العملية الشاملة "سيناء 2018"

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان في القوات المسلحة، إن الشعب تحمل كثيرا منذ 1967 وحتى حرب الاستنزاف، وذلك من أجل مساندة الجيش حتى استطاع العبور إلى أرض سيناء محققا انتصارا عظيما وملحقا بالعدو هزيمة نكراء، لم يستطع إنكارها، وذلك بسبب النتائج الواضحة والمباشرة التي ظهرت للعلم كله.

وأضاف "الشهاوي" خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مصر استعادت سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بكل وسائل النضال، من خلال حرب الاستنزاف وأكتوبر المجيدة وحتى تحرير طابا من خلال التحكيم الدولي، وهذا يؤكد أن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها، وأن مصر تعيش حاليا حالة حرب مشابهة لتلك التي عاشتها من قبل في حرب أكتوبر، في العملية الشاملة سيناء 2018.

وتابع "الشهاوى": "فكما كان تحرير شبه جزيرة سيناء مهمة مستحيلة، حسبما رآها العالم قبل تحقيقها، تعتبر مصر أحد البلدان القليلة التي قضت على الإرهاب، وكسرت كتلته الصلبة، وذلك من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، حيث إن القوات المسلحة المصرية تعمل على تطهير سيناء من الإرهابيين، بنفس روح أكتوبر الموجودة في نفوس المصريين والجيش المصري".