قال الدكتور إبراهيم الغزاوي أستاذ القانون الدولي، وخبير إدارة الانتقال والإصلاح المؤسسي، إنه على الرغم من مرور 46 عاما على تخطي الشعب المصري، لتحديات العبور العظيم التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات، واستطاع من خلالها أن يتحول من الهزيمة إلى النصر، فإننا نواجه اليوم تحديات أكثر جسامة في معركة البناء والتنمية ومحاربة الارهاب، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعبور جديد نحو المستقبل، وهي لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر بالنسبة لجميع المصريين.

وأوضاف الغزاوي، خلال لقاء مع إذاعة "صوت العرب"، أنه خلال حرب أكتوبر دفع آلاف الشهداء ثمنا لتحرير أرض سيناء الغالية، لتخليص الشعب المصري من مشاعر الانكسار والهزيمة التي خلفتها نكسة 67، وأن معركة التنمية الحالية التي يختلط فيها العرق بالدماء التي تسيل على تراب مصر تكون لردع أعدائها الذين يتربصون لمنعها من الوصول للمستقبل، حيث يحمي الجندي بسلاحة اليد التي تبني لتكون مصر نموذجا فعليا ليد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وتابع بأن مصر الآن أصبحت مهيئة للانطلاق إلى آفاق التنميه البشرية، والثقافية، والاقتصادية، والعلمية، نظرا إلى خطوات الإصلاح التي تمت على أرض الواقع حيث إنشاء مشروعات قومية عملاقة معنية بالبنية التحتية؛ لتوفير شبكات الكهرباء والطرق، والمطارات والموانئ لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد الغزاوي على ضرورة أن ينظر الشعب المصري بإيجابية لما تحقق من إنجازات خلال الـ6 سنوات الماضية، وأن يكون أكثر طموحًا فيما هو قادم، وأن تناقش السلبيات لطرح حلول لتلافيها مستقبلا، مطالبا الحكومة أن تكون مرآة لنبض المواطن في الشارع، لكي تصبح قادرة على ترجمة وتحقيق طموحاته المستقبلية.