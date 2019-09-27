التنمية المستدامة والمناخ والقضايا الإقليمية.. أبرز اهتمامات الرئيس بالأمم المتحدة

للمرة السادسة على التوالي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحولت إلى ملتقى عالمي رفيع المستوى لمناقشة قضايا العالم كافة، والبحث عن حلول لمشكلاته السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها.

وشهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لنيويورك رقماً قياسياً في عدد وأهمية وأصداء لقاءات الرئيس وأنشطته في مقر الأمم المتحدة، وما أعلنه من مواقف بشأن مختلف القضايا المصرية والإقليمية والأفريقية.

وعقد الرئيس 18 قمة ثنائية مع قادة العالم منهم 10 قادة لدول أوربية، فضلاً عن قادة 3 دول من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفقا لتقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات".

كما عقد الرئيس 3 قمم ثلاثية، الأولى قمة عربية مع كل من ملك الأردن ورئيس العراق، وقمة ثلاثية أفريقية، مع رئيسي كينيا وجيبوتي، ثم قمة ثلاثية أفريقية أخرى مع رئيسي كينيا والصومال، وتناولت هذه اللقاءات العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعلاقات مصر الدولية ومصالحها الحيوية.

التنمية المستدامة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وألقى بيان مصر المتضمن رؤية البلاد بالنسبة لمحاور التحرك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

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سد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، مشيراً إلى أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين، مشدداً: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

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قضايا أفريقيا والشرق الأوسط

أفريقيا والشرق الأوسط على الصعيد الخارجي كانت قضايا ومصالح القارة الأفريقية موضع اهتمام كبير من الرئيس واحتلت جزءاً مهماً من نشاطه في نيويورك خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كذلك كانت قضايا ليبيا وسوريا والاستقرار في الشرق الأوسط عموماً من بين ما أثار اهتمام العالم في خطب الرئيس ومواقفه، بالإضافة بالطبع إلى القضية الفلسطينية التي وضع الرئيس الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بشأن هذه القضية التي يؤدي عدم حلها حلاً عادلاً إلى استمرار عدم الاستقرار في المنطقة.

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تغير المناخ

شارك الرئيس في قمة المناخ الدولية بالمقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك، ضمن اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، والقي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وأفريقيا والدول النامية تجاه قضية تغير المناخ، الذي يعد واحدا من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم كله.

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الرعاية الصحية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتضمنت كلمة الرئيس عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

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الاقتصاد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

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