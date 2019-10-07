أردوغان: العملية في سوريا ستبدأ في أي وقت بعد انسحاب الأمريكيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا أن العملية في سوريا ستبدأ في أي وقت، وأن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي نقلت فعالياته "العربية الحدث"، أنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر المقبل، وأنهما سيناقشان خططا بشأن المنطقة الآمنة، ويأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة "إف-35" خلال الزيارة.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك، لإنشاء ما تصفها بـ"منطقة آمنة"، وأن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.