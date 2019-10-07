تصدر فيلم "Joker" قائمة عائدات التذاكر العالمية، وذلك بعد 3 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم، وحقق محليًا 93 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات 234 مليون دولار، وذلك وفقًا لموقع "موجو بوكس أوفيس".

وأثار فيلم The Joker جدلا واسع النطاق لتصويره للبطل الشرير، بالإضافة إلى جرعة العنف الموجودة في الفيلم، ما دفع بعض دور العرض السينمائي إلى زيادة الأمن، وأرسلت عائلات ضحايا إطلاق النار الجماعي الذي حدث عام 2012 في أثناء عرض فيلم The Dark Knight Rises، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros، آن سارنوف تعرب عن مخاوفها بشأن عرض الفيلم.

حصل فيلم Joker للمخرج تود فيليبس، على الأسد الذهبي في ختام الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويعتبر من أكثر الأفلام التي يتشوق الجمهور لعرضها تجاريا هذا العام.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدي فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشكلات إلى أسطورة مخيفة في مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى.

الفيلم مأخوذ عن شخصية جوكر من "DC Comics"، لكنه الفيلم الأول ضمن سلسلة من الأفلام منفصلة عن عالم "دي سي" السينمائي.