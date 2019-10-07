ميدالية ذهبية و830 ألف يورو.. أمريكيان وبريطاني يفوزون بنوبل للطب 2019

منحت جائزة نوبل للطب لعام 2019، الإثنين، إلى الأمريكيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيترراتلكيف، مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة".

وأضاف: "تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالا كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب" في الجسم.

الفائزون اكتشفوا آلية لمكافحة السرطان عبر تكيف خلايا الجسم مع الأكسجين

وترتبط هذه الآليات خصوصا بالأورام السرطانية التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم خصوصا بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل الكبد، وتستهلك كثير من الطاقة ما يؤدي إلى حرق كل الاكسجين المتوافر حولها.

وأضافت لجنة نوبل: "تركز جهود كثيفة في المختبرات الجامعية وشركات الصيدلة حاليا على تطوير أدوية قادرة على التدخل عند مراحل مختلفة للمرض، من خلال تشغيل آلية التقاط الأكسجين أو تعطيلها".

ويعمل كايلين في معهد هاورد هيوز الطبي في الولايات المتحدة فيما يدير سيمنزا برنامجا لأبحاث الأوعية في معهد جونز هوبكنز للبحث حول هندسة الخلايا، أما راتكليف فهو مدير البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن ومعهد تارغت ديكسوفري في اكسفورد.

ويتسلم الفائزون في العاشر من ديسمبر المقبل، ميدالية ذهبية وشهادة وشيكا بقيمة تسعة ملايين كرونة سويدية (حوالى 830 ألف يورو) سيتقاسمه الثلاثة.

وفي العام 2018 فاز بالجائزة الأميركي جيمس ب. أليسون والياباني تاسوكو هونجو على أبحاثهما حول العلاج المناعي، التي أثبتت فعاليتها في معالجة السرطانات القوية.