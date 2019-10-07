حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، الحكومة بسبب "تخاذل المسؤولين في حل مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة".

وأكد هشام الحصري، في تصريحات منه، أن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسؤول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرؤ.

وقال: اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسؤولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم، وخاصة بعدما وجه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات.