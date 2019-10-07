قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين إنّ بوابة التعيين تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات والتعرف على طبيعة ومهارات المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأضاف عمر خلال مؤتمر صحفي في ديوان عام الوزارة أنّه سيتم التواصل مع الطلاب في الجامعات لتعريفهم بالمهارات التي تحتاجها الوزارة، كما أنّ البوابة تتيح التطوع للأهالي في المدارس ، الذين يرغبون في العمل العام والخدمي داخل المدارس، وسيتم إخضاعهم لتدريبات وتوقيع عقد بينهم وبين الوزارة.

وأكد أنّ البوابة تدار بشكل إلكتروني كامل دون تدخل عنصر بشري، ويتم مراجعة البيانات مع الجهات المختصة للتأكد من صحة الشهادات.