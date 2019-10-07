انتحر ،اليوم، طالب بالصف الثالث الإعدادي بشنق نفسه، مستخدما حزام شنطته المدرسية، داخل حجرة بمنزله الكائن بإحدي قري مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، فيما حاول أخر قتل عامل بمركز مطاي، بسبب خلاف على 25 جنيها.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبوقرقاص العام بوصول "أ-ه-س" 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي جثة هامدة.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث أبوقرقاص، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر شنق نفسه بحزام شنطة المدرسة إثر مطالبة والدته له بالتوجه للمذاكرة، للحصول على مجموع كبير، في نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

على جانب أخر، تلقي العميد أكرم عوض مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا من المستشفي العام، بوصول "علاء ع ا" 19 عاما عامل مقيم بقرية أدقاق المسك مصابا بجرح طعني نافذ بالقلب وحالته سيئة.

انتقل الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة مطاي، ومعاونة النقيب حازم الحيني، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ-ع –ا" 17 عاما طالب بالصف الثاني بالمدرسة التجارية، إذ طعن الأول بسكين كان بحوزته بعد خلاف نشب بينهما على مبلغ مالي قدره 25جنيه، وتمكن من الهرب.

وتحرر عن الواقعتين المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.