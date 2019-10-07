تراجعت أسعار الذهب جنيهاً جديداً خلال منتصف تعاملات اليوم في أسواق المال، حيث تراجعت أسعاره جنيهان مع بداية التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 إلى 786 جنيها للجرام، وعيار 21 ليصبح بـ687 جنيها للجرام، وعيار 18 بـ589 جنيها للجرام.