"النقل" تتعاقد مع ألمانيا على توريد 4 ماكينات لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق

عقد وزير النقل اجتماعا، مع المدير التنفيذي لشركة هيرنكنشت الألمانية، جونتر ريشتر، وتناقش الجانبان حول التعاون في مجال ماكينات الأنفاق حيث تم التعاقد مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري حيث سيتم تنفيذ الأعمال بالشركات والأيادي المصرية، لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق، معربا عن أمله في استمرار الدعم الفني المقدم من الشركة الألمانية في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير.

الشركة الألمانية توافق على تدريب وتأهيل 160 مهندسا

ووافقت الشركة على طلب الوزير بتدريب وتأهيل 160 مهندس وفني مصري من الشركات المصرية وهيئة الأنفاق على إدارة وتشغيل وقيادة ماكينات حفر الأنفاق، وإنشاء مركز خدمة وصيانة وتصنيع أجزاء من الماكينات في أحد المناطق الصناعية في مصر لخدمة الماكينات العاملة بمصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.